Julian Evangelos (27) kennt sich mit TV-Dating aus! Der Ex-Love-Island-Kandidat war auch schon in anderen Fernsehsendungen wie Take Me Out oder Die Bachelorette zu sehen. Im Jahr 2017 fand er dann endlich seine Traumfrau! Stephanie (25) und er sind mittlerweile sogar schon verlobt. Da der Influencer über die Liebessuche im TV Bescheid weiß, verrät er nun seine Dating-Tipps an die diesjährigen Islander!

In einem Interview mit After Sun offenbart der 27-Jährige: "Das Wichtigste ist, dass sich die Paare nicht von Anfang an aufeinander versteifen." Eifersucht nutze bei solch einem Format nichts und habe in der Show nichts zu suchen. In seinen Augen sollten die Kandidaten außerdem den Alltag von "Love Island" nicht vergessen, denn die gemeinsame Zeit dort sei einfach einmalig.

Apropos Eifersucht: Frauenschwarm Julian möchte hervorheben, dass Mischa bei dem Thema unrecht getan wurde. Dieser habe sich im Gegensatz zu den anderen Kandidaten sehr gut um die Neuankömmlinge gekümmert und sei einfach nur zuvorkommend gewesen. "Ihm wird direkt wieder angekreidet, dass er flirtet", lauten die Worte des Ex-Islanders. Für Julian habe Mischas Verhalten jedoch bloß etwas mit Freundlichkeit zu tun gehabt!

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Boys

RTL II / Magdalena Possert Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat

