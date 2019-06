Eine Hochzeitsplanung ist nichts für schwache Nerven – das erleben momentan auch Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26)! Seitdem der Reality-TV-Star vier Monate nach Love Island um die Hand seiner Freundin angehalten hatte, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Schließlich will sich das Paar schon in diesem Sommer das Jawort geben. Doch sind sich die Turteltauben in puncto Planung einig oder fliegen auch mal die Fetzen? Zumindest in einem Punkt, der die gemeinsame Zukunft betrifft, haben die zwei etwas unterschiedliche Vorstellungen.

RTL begleitete Julian und Stephie zum Tanzkurs – in einer kurzen Verschnaufpause gaben sie dann ganz zur Freude ihrer Fans ein Hochzeits-Update. "Also, mein Kleid habe ich schon, Julian hat seinen Anzug, die Tanzstunde ist auch gemacht und alles andere muss noch organisiert werden", erzählte die 24-Jährige, die kurz darauf von ihrem Verlobten unterbrochen wird. "Die Location haben wir eigentlich auch schon", ergänzte Julian lächelnd. Die Organisation laufe eigentlich harmonisch ab, da sich das Duo relativ schnell einig werde. Ein Thema sorgt allerdings dann doch für Diskussionen: Während Julian nach der Trauung am liebsten sofort die Babyplanung angehen will, möchte sich die Braut in spe mit Nachwuchs dann doch noch etwas Zeit lassen.

Auch Stephies Community hatte schon gehofft, dass die Kuppelshow-Teilnehmer bald Eltern werden. Die Blondine hatte kürzlich in ihrer Instagram-Story verraten, dass sie die Antibabypille abgesetzt habe – allerdings hat das weniger mit dem Kinderwunsch, als vielmehr mit den Nebenwirkungen der Hormone zu tun.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, TV-Gesicht

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

