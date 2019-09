Muss Pietro Lombardi (27) sich jetzt warm anziehen? Love Island ist mittlerweile schon in die zweite Halbzeit gestartet – und auch so manchen Promi zieht es bei der Datingshow regelmäßig vor die Mattscheibe. Vor allem Sänger Pietro hat doppelten Grund einzuschalten. Denn der hat sich doch glatt in Kandidatin Melissa verguckt und das sogar offen auf Social Media verkündet. In der aktuellen Folge wird nun ihr aktueller TV-Partner mit diesen heißen Promi-Verehrer-Nachrichten konfrontiert – und Danilo ist alles andere als begeistert!

An Tag 14 werden die Islander einem besonders fiesen Spiel ausgesetzt: Bei "Eiskalt erwischt" bekommen die Kandidaten Postings vorgelesen, die über sie im Internet kursieren. Anschließend müssen die anderen Mitstreiter diese Schlagzeilen einem Single zuordnen. Als dann ans Tageslicht kommt, dass Melissa der neue Schwarm von DSDS-Star Pietro ist, schmeckt das Landsmann Danilo so gar nicht. Im Interview macht er dem Sänger eine klare Ansage. "Oh Pietro, mach keinen Scheiß. Ich sag's dir, gell?", lässt er verlauten. "Aber leider, Pietro: Sie ist besetzt momentan! Ich glaube, du hast da schlechte Chancen, mein Freund!"

Ob Melissa das genauso sieht? Die kann ihr Grinsen bei der Offenbarung von Pietros Worten nämlich nicht verbergen. "Also mit so 'nem Kommentar hätte ich nie gerechnet. Das schmeichelt mir sehr", verrät sie im Einzelgespräch.

Love Island, RTL II "Love Island"-Danilo nach der "Eiskalt erwischt"-Challenge

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega Park 2019

Love Island, RTL II Melissa und Danilo bei "Love Island"

