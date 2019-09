Die Zeiten der Geheimniskrämerei sind endlich vorbei: Bastian Yotta (42) zeigt sein neues Liebesglück! Im Juni trennte sich der Dschungelcamp-Guru 2019 von seiner On-Off-Freundin Maria – danach wollte er sich ausschließlich auf Geschäftliches konzentrieren. Auf seinen Social-Media-Plattformen zeigte er sich in den vergangenen Wochen dann aber vermehrt mit einer unbekannten Brünetten und feuerte somit die Gerüchte um eine neue Flamme an. Doch länger möchte er es jetzt nicht mehr für sich behalten: Yotta ist wieder in festen Händen.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 42-Jährige nun ein Pärchen-Pic, auf dem er seiner Herzdame tief und innig in die Augen schaut und ihr ein strahlendes Lächeln schenkt. "Wenn du realisierst, dass ein echtes Herz besser ist als unechte Brüste", lauteten seine Zeilen, die er sogar mit einer Verlinkung versah. Marisol Ortiz heißt die Schönheit im Netz, die allem Anschein nach als Köchin arbeitet und auf pflanzenbasierte Ernährung setzt. Von ihren Kochkünsten zeigte sich der Wahlamerikaner begeistert und teilte ein Food-Pic mit der Aufschrift "Mit Liebe gekocht!"

Auch ein Kussfoto fügt der muskulöse Millionär seiner Story an. Eng umschlungen turteln die beiden vor traumhafter Strandkulisse. Dabei geizte Bastian keinesfalls mit rührenden Worten für die neue Lady an seiner Seite. "Ich liebe dich", schrieb er ungeniert und ließ es Herzen regnen.

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Marisol Ortiz im September 2019

Anzeige

Instagram / yotta_university Bastian Yotta, Influencer

Anzeige

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de