Die Ex vom Wendler geht auf Männerfang! Vergangenen Oktober gaben Claudia Norberg und ihr Noch-Ehemann Michael Wendler (47) die Trennung bekannt. Inzwischen ist der Schlagersänger seit mehreren Monaten in einer Beziehung mit Jung-Influencerin Laura (19). Nun ist auch die Mutter seiner Tochter wieder bereit, sich zu verlieben – und dafür geht sie direkt in die Vollen: Sie möchte im TV einen neuen Partner finden!

Die Blondine soll an dem neuen Kuppel-Format "Promis gehen auf Partnersuche" teilnehmen, das auf RTL II ausgestrahlt werden soll. "Ja, ich suche einen neuen Mann. Auch im Fernsehen. Ich bin kein echter Single-Typ und das war ich auch nie", sagte sie gegenüber Bild. Immerhin sei sie 29 Jahre mit ihrem Ex zusammen gewesen. Ihr Traummann sollte über 40 sein, keine Familie mehr gründen wollen und er sollte die USA mögen, da sie die Hälfte des Jahres dort verbringe.

Ein Sprecher des Senders wollte Claudias Teilnahme an dem Format nicht bestätigen, konnte aber bereits Folgendes verraten: "Ja, wir haben mit mehreren Prominenten ein neues Dating-Format abgedreht. Ein Ausstrahlungstermin steht aber noch nicht fest." Würdet ihr euch auf eine solche Sendung freuen? Stimmt ab!

Actionpress/ Schürmann, Sascha Claudia Norberg, August 2014

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Back, Tatiana Claudia Norberg 2013 in Oberhausen

