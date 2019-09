Wenn es um Archie Harrisons Outfits geht, setzt Herzogin Meghan (38) offenbar auf Mode-Schnäppchen. Dabei wird die junge Mutter selbst immer wieder für ihre teilweise sündhaft teure Garderobe kritisiert. Während ihrer aktuellen Südafrikareise scheint sich die Royal-Lady die Kritik zu Herzen genommen zu haben: Mit den meisten ihrer Outfits zeigte sie sich schon mal in der Öffentlichkeit. Nun hatte Söhnchen Archie seinen ersten offiziellen Termin – und auch bei seiner Kleidung zeigte sich Meghan sparsam: Für den Look des kleinen Mannes gab sie gerade einmal 17 Euro aus!

Am heutigen Mittwoch lernte der Mini-Royal bei einem Besuch in Kapstadt den Nobelpreisträger Desmond Tutu kennen. Dabei trug er eine niedliche, blau gestreifte Latzhose. Die wurde aber keinesfalls von einem Luxuslabel angefertigt, sondern stammte aus dem Sortiment von H&M. Auch die dazu passenden weißen Söckchen waren ein Schnäppchen: Sie kommen von der Modekette Bon Point und kosteten etwa 14,50 Euro. Mit diesem Look führt Meghan eine kleine royale Tradition fort. Auch Archies Papa Harry (35) sowie Archies Cousins Prinz George (6) und Prinz Louis (1) trugen bei ihren ersten offiziellen Terminen ähnliche Latzhosen.

Während Meghan bei Archies Outfit sparte, entschied sie sich bei ihrem eigenen Look für eine etwas hochpreisigere Variante: Sie trug ein gemustertes Wickelkleid der Marke Club Monaco, für das sie rund 417 Euro hinblätterte. Dazu kombinierte die Herzogin dunkelblaue High Heels und trug einen strengen Dutt.

Getty Images Erzbischof Desmond Tutu mit seiner Tochter und Herzogin Meghan mit Archie und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison in Afrika, September 2019

Getty Images Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie und Desmond Tutu

