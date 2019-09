Ist das Herzogin Meghans (38) Reaktion auf die Fashion-Kritik? Die Duchess of Sussex und ihr Ehemann Prinz Harry (35) bestreiten aktuell ihre zweite große Royal-Tour. Im Herbst 2018 waren die Eheleute über zwei Wochen durch Australien, Ozeanien und Neuseeland gereist. Während der 16 Tage hatte Meghan rund 41 Mal das Outfit gewechselt – für ihre kostspielige Garderobe war die ehemalige Schauspielerin scharf kritisiert worden. Aktuell sind die 38-Jährige und ihr Gatte in Südafrika unterwegs und Meghan scheint aus ihren Fehlern gelernt zu haben. Denn die Mama von Baby Archie trug während dieser Tour nun zum dritten Mal alte Klamotten auf!

Beim Besuch des District-Six-Museums zeigte sich die 38-Jährige am Montag in einem blauen Midikleid, das sie schon im vergangenen Oktober in Neuseeland getragen hatte. Einen Tag später wählte die Ex-Suits-Darstellerin wieder eines ihrer Lieblingsteile: Die Jeansjacke, die den coolen Style der Beauty abrundete, hatte sie bereits 2017 bei einem Event getragen. Danach ging Meghans Recycling-Trip weiter: Während eines Empfangs in der Residenz des britischen Hochkomissars strahlte die Herzogin einem gestreiften Sommerkleid von Martin Grant. Auch das Outfit kennen die Fans der Neu-Royals schon: Vergangenes Jahr hatte Meghan dasselbe Kleid bereits während ihrer Australien-Tour bei einem Termin in Sydney am Bondi Beach getragen.

Während die Fotografen bereits zahlreiche Fotos des königlichen Paares gemacht haben, bekamen sie ein bestimmtes Persönchen noch nicht zu Gesicht: Baby Archie Harrison. Er müsse sich erst einmal von den Strapazen der langen Hinreise erholen – so sein Vater gegenüber Hello!. "Er ist nicht quengelig, nur erschöpft", erklärte er weiter dazu.

