Hailey Bieber (22) hat ihre Brautparty offenbar so richtig genossen! In den kommenden Tagen wird das Model ihrem Justin Bieber (25) zum zweiten Mal das Jawort geben. Der Popstar und die Blondine hatten bereits im September 2018 in einer kleinen privaten Zeremonie geheiratet. Jetzt soll die große kirchliche Feier folgen. Und dabei darf natürlich eine bestimmte Tradition nicht fehlen: Hailey ließ es am Mittwoch bei ihrem Junggesellinnenabschied richtig krachen!

Wie Daily Mail berichtet, machten die 22-Jährige und ihre Mädels – zu denen auch Modelfreundin Kendall Jenner (23) gehörte – gleich mehrere Locations in Hollywood unsicher. Zuerst zog es sie in das Nobelrestaurant Ysabel, später feierten sie im Nachtclub Delilah weiter. Dort brachte sich Hailey mit ihrem Outfit schon mal in die richtige Stimmung für ihren großen Tag: In einem weißen Partykleid samt kurzem Schleier sah sie bereits aus wie eine Braut. Mehrere Paparazzi-Bilder zeigen, wie Hailey über das ganze Gesicht strahlt – aber auch, wie wild es an dem Abend zuging. So wurde die Laufsteg-Beauty von ihren Freundinnen nicht nur mit einem mobilen Make-up-Stand, sondern auch mit ein paar "versauten" Party-Goodies überrascht. Auf einem Bild hält eine ihrer Freundinnen zum Beispiel stolz einen Trinkbecher in Phallusform in die Kamera.

Um dieses Partyzubehör hatte sich übrigens Kendall höchstpersönlich gekümmert. Am Mittwoch vor der Feier wurde sie mit einer Freundin in einem Sexshop abgelichtet. Dort deckten sich die beiden Frauen – unter viel Gekicher – mit einigen Sex-Toys ein.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

Getty Images Hailey Bieber im Juni 2019

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber beim Coachella-Festival 2019

