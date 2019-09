Kathy Kelly (56) hat eine Mega-Transformation hinter sich! Im Frühling 2019 flashte die einstige Kelly-Family-Sängerin ihre Fans: Stolze 26 Kilogramm hatte die Musikerin innerhalb eines Jahres verloren. Um die unliebsamen Pfunde loszuwerden, hatte die Blondine ihre Ernährung umgestellt und fleißig mit einem Fitnesstrainer gesportelt. Nun enthüllte Kathy, wer sie damals dazu bewogen hatte, an ihrem Körper zu arbeiten: Ihr Sohn Sean!

Das verriet sie jetzt im Interview mit Bunte. "Sean meinte: 'Mama, du musst was tun, ich möchte nicht, dass dir etwas passiert'", erinnerte Kathy sich zurück und betonte dann: "Seine Worte haben mich wachgerüttelt. Ich war einfach viel zu dick." Sie habe daraufhin sofort die Umstellung ihrer Ernährung in Angriff genommen – dieser Tag sei mittlerweile gut ein Jahr her. Sie verzichte seitdem auf Weizenmehl und setze mittags und abends auf Fisch oder Steak mit Gemüse.

Ihr Wunschgewicht habe sie aber noch nicht ganz erreicht – dafür würden noch 15 bis 20 Kilogramm fehlen. Dennoch freue Kathy sich riesig über ihren bisherigen Fortschritt. Vor allem, wenn sie an früher zurückdenke: "Es gab Tage, da habe ich bis zu neun belegte Brötchen gegessen und war trotzdem nicht satt. Also schlug ich mir spät am Abend, wenn wir von der Bühne kamen, noch mal den Bauch voll."

Instagram / kathykellyofficial Kathy Kelly im August 2019

Instagram / kathykellyofficial Kathy Kelly, Musikerin

Mandoga Media / ActionPress Kathy Kelly im Juni 2019

