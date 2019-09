Hängt bei Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) der Haussegen schief? Bei Promi Big Brother lernte sich das Duo vor laufenden Kameras kennen, verliebte sich ineinander und ging als Paar gemeinsam aus der Sendung. Bis vor Kurzem befanden sich der ehemalige Love Island-Star und die einstige Köln 50667-Darstellerin noch im gemeinsamen Liebesurlaub in Dubai. Jetzt sollen die beiden allerdings in einer waschechten Liebeskrise stecken!

Seit die sonst so turtelnden Knutschkugeln sich wieder auf deutschem Boden befinden, gibt es kein Lebenszeichen von ihnen – zumindest nicht innerhalb der sozialen Netzwerke. Weder auf Facebook noch auf Instagram posteten Janine oder Tobi Bilder oder machten Storys. Was hat das zu bedeuten? Auf Bild-Nachfrage bezüglich einer möglichen Trennung reagiert Janine unschlüssig: "Keine Ahnung, was ich euch jetzt sagen soll! Ich weiß leider selbst seit einigen Tagen nicht mehr, was Sache ist."

Auch Tobi dementiert ein mögliches Beziehungs-Aus nicht: "Janine und ich klären dieses Thema erst mal unter uns." Dass zwischen dem bis vor wenigen Tagen noch so glücklichen Paar nicht alles glatt läuft, dürfte damit zumindest bestätigt sein.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener und Janine Pink, 2019

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im Dezember 2018

