Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) sind in den Nahen Osten gereist. Das Promi Big Brother- Paar war sich bis vor Kurzem zwar schon sicher, eine gemeinsame Reise machen zu wollen – wohin es jedoch gehen sollte, war noch unklar: Die zwei Turteltauben schwankten zwischen einem Trip nach Spanien oder Griechenland. Nun hat sich das Pärchen offenbar auf einen ganz anderen Ort geeinigt – sie machen aktuell Urlaub in Dubai!

Das verraten Janine und der Ex-Love Island-Teilnehmer nun mit zahlreichen Videos und Bildern auf Instagram. Die zeigen unter anderem, wie sich die TV-Stars eine kleine Spritztour durch die arabische Wüste gönnen. Die Fahrt scheint ihnen zu gefallen. "Wir sind jetzt mit diesen Buggies hier durchgehämmert. Das ist unfassbar. Das macht so krass Spaß!", freut sich Janine in einer ihrer Storys. Tobi ist derselben Meinung: "Das war richtig amazing!"

Janine und Tobi haben offenbar auch außerhalb des TV-Camps viel Spaß miteinander. Daran glaubt auch ihr ehemaliger Mitstreiter Joey Heindle (26). Er hofft auf eine dauerhafte Liebe der zwei. "Also, ich wünsche es den beiden auf jeden Fall von ganzem Herzen. Die beiden machen einen megatollen Eindruck und ja, mal gucken, ob bald die Hochzeitsglocken klingen", sagte er im Netz.

