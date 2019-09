Ob für diese Lovestory ein Happy End vorgesehen ist? Seit Tag eins bestreiten Ricarda Raatz und Mischa Mayer gemeinsam das TV-Experiment Love Island. Bis vor wenigen Tagen galten sie noch als das absolute Dreamcouple. Doch diese Zeiten scheinen mittlerweile Geschichte zu sein. Immer wieder war es zu hitzigen Streits gekommen, ehe Mischa sogar freiwillig die Nacht auf der Couch verbrachte. Während der Muskelmann sich mehr und mehr zurückzieht, verstärken sich dagegen Ricardas romantische Gefühle: Sie gestand Mischa mitten im Streit ihre Liebe!

Auch in der Folge am Dienstag flogen bei dem Pärchen mächtig die Fetzen. Ricarda wusste nicht mehr, wie sie noch zu ihrer Flamme durchdringen soll. Unter Tränen erklärte sie ihrem Lover: "Dann ist meine Zeit hier vorbei, weil weißt du: Ich habe hier meinen Traummann gefunden." Im Eifer des Gefechts rutschten ihr anschließend sogar die magischen drei Worte heraus: "Ich liebe dich. Ich bin schon dabei. Ich fange schon an, dich zu lieben." Ricarda beteuerte weiter, dass es ihr schon mehrere Tage schlecht gehe, weil Mischa nicht von der Echtheit ihrer Gefühle überzeugt sei.

Und Mischa? Der reagiert auf die Liebesbekundung der brünetten Schönheit nicht unbedingt erfreut – eher im Gegenteil. "Also, wenn jetzt eine Paarungszeremonie wäre, wüsste ich nicht, ob ich dich wählen würde", platzte es aus ihm heraus. Dabei war Mischa eigentlich der, der ein "Ich liebe dich" zuerst über die Lippen gebracht hatte. In Folge neun ging es bei den beiden in der Privatsuite gerade heiß zur Sache, als ihm die Offenbarung unüberlegt herausgerutscht war.

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, "Love Island"-Teilnehmerin

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der Privatsuite

Instagram / mi.ma_fit Mischa Mayer, "Love Island"-Kandidat

