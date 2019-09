Bastian Yotta (42) möchte jeden an seinem großen Glück teilhaben lassen! Nachdem sich der Unternehmer im Juni endgültig von seiner On-Off-Flamme Maria getrennt hatte, traf er nur kurze Zeit später auf eine andere Frau, die ihm den Kopf verdrehte. Erst in der vergangenen Woche hatten erste Indizien auf Social Media darauf hingewiesen, dass er wieder in festen Händen sein könnte. Am Dienstag machte der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer die Liebe zu seiner Marisol dann selbst öffentlich. Jetzt zeigt er: Den Monatstag verbringen er und seine Liebste bei einem romantischen Picknick am Strand!

Anhand diverser Fotos und Clips in seiner Instagram-Story nimmt der Reality-Star seine Follower mit durch seinen Alltag. Unter anderem ist er bei Aufnahmen zu seinem Live Coaching und beim Posen vorm Spiegel zu sehen. Am Abend dann entführt er seine Herzdame an den berühmten Venice Beach. "Dort haben wir uns am 26. Juli zum ersten Mal bei Nacht getroffen", erklärt der Muskelmann. Für ihren Schatz hat die Köchin offenbar ein hausgemachtes, veganes Picknick gezaubert, wofür Bastian sich mit einem Kuss bedankt. Vor der ersten bewusst getroffenen Verabredung seien sich die beiden mehrmals in der Kirche über den Weg gelaufen. Er erklärt: "Dort hat unsere Geschichte begonnen."

Ebenfalls via Social Media ist zu sehen, dass die beiden vor dem romantischen Date zusammen ein bekanntes Fitnessstudio am Strand besucht haben. Doch anstatt selbst an der Hantelbank Gewichte zu stemmen, beobachtet der Ex von Maria Hering (32) lieber seiner Partnerin bei ihren Bodenübungen. "Sie kämpft wie eine Löwin", kommentiert der Buchautor.

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Marisol Ortiz im September 2019

Anzeige

Instagram / yotta_university Bastian Yotta und Marisol Ortiz im September 2019

Anzeige

Snapchat / yotta_life Bastian Yotta und eine unbekannte Frau

Anzeige

Wie findet ihr, dass die beiden ihren Monatstag feiern? Voll romantisch! Mir wäre das zu kitschig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de