Sie ist ein wahres Chamäleon! Rihanna (31) liebt Fashion und Beauty – und herrscht als Unternehmerin über eigene Linien an Klamotten und Kosmetikprodukten, an deren Design und Entwicklung sie aktiv beteiligt ist und Käufer weltweit mit den coolen Komponenten begeistert. Doch auch mit ihrem eigenen Haar experimentiert die Sängerin gern. Ob kurz oder lang, bunt oder schlicht – Rihanna ist kein Look zu außergewöhnlich. Mit ihrem neuen Haarschnitt liegt sie aktuell total im Trend!

Denn die Musikerin aus Barabados setzt jetzt auf einen frechen Pony! Bei einer Party ihres Unternehmens "Fenty" in London überraschte Rihanna am Freitag mit dem neuen Schnitt. Ihre langen dunkelbraunen Haare trug sie offen – der lange Fransenpony fiel ihr dabei locker ins Gesicht. Den lässigen Look kombinierte die "Diamonds"-Interpretin mit einem dunklen Hosenanzug und einer Sonnenbrille.

Neben Rihanna haben auch andere Stars die Haarfransen auf der Stirn für sich entdeckt: Unter anderem strahlt Heidi Klum (46) seit einigen Wochen mit lockerem Pony. Vor Kurzem überraschte auch Michelle Hunziker (42) mit der Veränderung auf ihrem Kopf. Wie findet ihr Rihannas neue Frisur? Stimmt ab!

Splash News Musikerin Rihanna in London im September 2019

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

