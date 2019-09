Kisu gibt ein Hochzeits-Update! Bei der YouTuberin könnte es privat wohl kaum besser laufen: Im April verkündete die Beauty-Expertin im Netz, dass ihr Freund um ihre Hand anhielt – und sie sagte Ja! Nur einen Monat später platzte sie mit der nächsten freudigen Nachricht heraus: Kisu und ihr Ehemann in spe erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, eine Tochter. Über die anstehende Eheschließung plauderte die Bloggerin nun im Promiflash-Interview und verriet: Die erste Trauung wird noch mit Babybauch stattfinden!

Sie wolle sich hochschwanger in ihr Hochzeitsoutfit werfen, offenbarte Kisu beim "Schön für mich"-Event von Rossmann gegenüber Promiflash. "In drei Wochen heiraten wir standesamtlich und dann nächstes Jahr im Sommer heiraten wir dann in groß." Eigentlich wolle sie daraus kein ausschweifendes Event machen – wenn es nach ihr gehen würde, würde sie ihren Liebsten sogar in Jogginghose ehelichen. Doch weil ihre jeweiligen Familien auch gerne mit dabei sein würden, sei eben auch ein richtiger Hochzeitslook nötig. "Ich hab auch ein Kleid, wo der Bauch mit reinpasst und dann nächstes Jahr mal gucken, für welches Kleid ich mich entscheide", schilderte die Influencerin.

Die Zeremonie soll drei Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin über die Bühne gehen. Doch hat Kisu jetzt gegen Ende der Schwangerschaft mit speziellen Problemen zu kämpfen? "Ich hatte jetzt in den letzten Wochen ein bisschen Rückenschmerzen", gab die Netz-Schönheit zu. Und auch die Hüfte bereite ihr momentan Sorgen. Deswegen wolle sie sich in den kommenden Tagen erst einmal etwas zurücknehmen.

