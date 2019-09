Heute Abend können sich die Das Supertalent-Fans auf einen wahren Gänsehaut-Moment freuen! Neben Dieter Bohlen (65) und Bruce Darnell (62) sitzt in diesem Jahr auch Sängerin Sarah Lombardi (26) in der Jury – die drei suchen nach talentierten Bühnenkünstlern. Doch auch die Juroren selbst hauen mit ihrem Musik-Talent am Samstag das Publikum vom Hocker: DSDS-Urgestein Dieter und sein ehemaliger Castingshow-Schützling Sarah geben zusammen "We Have a Dream" auf der Bühne zum Besten. Ist das vielleicht der Startschuss für einen gemeinsamen Song der beiden?

Seit Sarahs DSDS-Teilnahme 2011 ist Dieter der Mentor der Musikerin – bei musikalischen Fragen kann sie stets den Pop-Titan aufsuchen. Auch in der aktuellen Supertalent-Jury ist die Sympathie zwischen den beiden zu spüren. Werden sie also vielleicht schon bald ihre Fans mit einem neu geschriebenen Duett überraschen? Gegenüber Bild spricht der 65-Jährige jetzt Klartext – und lässt etwaige Hoffnungen der Fans zerplatzen: "Wir saßen zwischendurch zusammen und haben Musik gemacht. Aber ohne Hintergedanken. Die Leute denken immer, dass wir dann direkt ein Duett zusammen machen. Aber weder mache ich ein Album, noch produziere ich irgendwas mit ihr. Das war einfach nur so aus Spaß."

Ob gemeinsamer Song oder nicht – Dieter und Sarah begeistern mit ihren seltenen Musik-Auftritten die Fans: Bereits vor einem Monat veröffentlichten die TV-Stars auf Instagram ein kurzes Video, in dem sie den DSDS-Klassiker "We Have a Dream" anstimmten. Ob sich die TV-Juroren schon damals auf ihre Supertalent-Performance vorbereitet haben?

Getty Images Sarah Lombardi, Sängerin

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Ikone

TVNOW / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell

