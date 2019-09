Sie möchte auch während ihrer Pause in den Köpfen der Fans präsent bleiben. Anfang des Jahres kündigte Britney Spears (37) an, sich für unbestimmte Zeit aus dem Showbusiness zurückzuziehen – sie legte ihre Konzertreihe in Las Vegas auf Eis. Vor allem die gesundheitlichen Probleme ihres Vaters und der Zoff um ihre Vormundschaft nahmen die Blondine voll ein. Dennoch liebt die 37-Jährige ihren Job – und wünscht sich, dass sich ihre Fans stets an ihre Bühnenauftritte erinnern!

Auf Instagram teilt die Zweifachmutter eine Reihe von Schnappschüssen, die sie bei sexy Tanzeinlagen während ihrer Bühnenshows zeigen. "Ich hoffe, ihr habt mich nicht alle vergessen! Ich brauche diese Veränderung in meinem Leben gerade um mich darauf zu fokussieren, was ich wirklich möchte. [...] Ich vermisse euch alle. Ich habe wirklich die besten Fans der Welt", kommentierte sie die Diashow. Britney zeigte sich reflektiert – da sie seit ihrem achten Lebensjahr im Rampenlicht steht, freue sich die Musikerin aktuell sehr über ihre Auszeit.

Und während ihrer Pause erfand sich Britney zuletzt auch neu. Denn die "Toxic"-Interpretin verabschiedete sich kurzerhand von ihrem Markenzeichen: Sie färbte ihre blonde Mähne um – und geht jetzt als Brünette durchs Leben!

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears bei den Billboard Music Awards 2016

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei den Daytime Beauty Awards in los Angeles, 2019

