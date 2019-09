Mit der Familienplanung haben diese beiden noch lange nicht abgeschlossen: Seit Anfang 2018 sind Jwan Yosef und Ricky Martin (47) verheiratet. Zusammen hat das glückliche Paar drei Kinder, die Zwillinge Matteo und Valentino sowie Töchterchen Lucía, die zum Jahreswechsel das Licht der Welt erblickte. Nun vergrößern der Sänger und Jwan ihre Familie erneut: Ricky verkündet ganz stolz, dass sie Kind Nummer vier erwarten!

Wie Daily Mail berichtet, platzte der 47-Jährige mit dieser freudigen Nachricht am Samstagabend beim Human Rights Campaign National Dinner in Washington D.C. raus. Während er einen Award entgegennahm, dankte er seiner gesamten Familie und überraschte alle anwesenden Gäste mit der Baby-News: "Und zu diesem Anlass muss ich auch verkünden, dass wir schwanger sind." Das vierte Kind des Pärchens wird wieder durch eine Leihmutter ausgetragen.

Schon nach der Geburt seiner kleinen Tochter machte der "Livin' La Vida Loca"-Star deutlich, wie sehr er in seiner Vaterrolle aufgeht. "Es war eine besondere Zeit für uns und wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin uns dieses bezaubernde Kind bringen wird."

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im September 2018

Phillip Faraone/Getty Images Ricky Martin in Los Angeles

Instagram / ricky_martin Ricky Martin mit seiner Tochter Lucía

