Sie ist nicht nur eines der gefragtesten Topmodels der Welt, sondern auch Germany's next Topmodel-Moderatorin, Sängerin, Autorin, Vierfachmama und seit Kurzem die Ehefrau von Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (30): Die Rede ist von Heidi Klum (46). Das Multitalent überrascht ihre Fans immer wieder mit neuen Skills. Jetzt kann sich die blonde Beauty mit noch einer weiteren Fähigkeit schmücken. Denn Heidi ist unter die Designer gegangen und entwarf nun ein Accessoire für eine absolute Weltberühmtheit!

Die Frohnatur ist Teil der "Disney Sparks Designer Collection", einer Kollektion von Mickey-Mouse-Mützen und Minnie-Mouse-Ohren-Haarreifen, die von namhaften Promis entworfen wurden. Am Samstag postete die 46-Jährige auf Instagram eine Videoreihe, in der sie ihre Follower in dieses neue Projekt einweihte und den Schaffensprozess präsentierte. In den Clips ist Heidi dabei zu sehen, wie sie den Bleistift zückt und eifrig Ohren zeichnet. "Wie alles begann", schrieb sie stolz dazu. "Die berühmtesten Ohren der Welt zu kreieren ist für mich wie ein Traum. Ich muss mich immer noch selbst kneifen", lauteten ihre Worte außerdem.

Die glamourösen Kopfschmuck-Lauscher nach Heidis Entwurf sind mit 150 Swarovski-Steinen besetzt, wiegen ein halbes Pfund und sollen laut Daily Mail für 600 Dollar (umgerechnet etwa 550 Euro) an den Mann gebracht werden. Fans können die Ohren im Disneyland im kalifornischen Anaheim erwerben oder im Online-Shop bestellen.

Getty Images Heidi Klum und Minnie Mouse im Disneyland in Anaheim, September 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Minnie Mouse im Disneyland in Anaheim, September 2019

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de