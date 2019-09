Was macht man eigentlich so, wenn man zur erfolgreichsten deutschen Girlgroup der 90er-Jahre gehört hat? Jazzy (44), Ricky (41) und Lee wurden als Tic Tac Toe bundesweit berühmt, doch 2007 gab die Band nach zwei erfolglosen Comebacks das Aus bekannt. Jetzt will das Trio in allerdings noch unbekannter Besetzung wieder eine Reunion starten. Aber was haben die Musikerinnen in der Zwischenzeit so getrieben? Jazzy war sogar noch mal im Rampenlicht – als Kandidatin im Dschungelcamp!

Zusammen mit elf weiteren Promis unterzog sich die Künstlerin 2012 in der sechsten Staffel des TV-Formats den Dschungelprüfungen. Als Achtplatzierte musste die "Spiegel"-Interpretin das Zeltlager vor Kim Gloss (27), Rocco Stark (33), Micaela Schäfer (35) oder Siegerin Brigitte Nielsen (56) verlassen. In einem RTL-Interview verriet die 44-Jährige damals ihre Gründe für die Reise in den australischen Dschungel: "Ich bin halt nicht mehr die 20-Jährige von damals und es ist ganz wichtig, dass die anderen ein neues Bild von mir kriegen."

Und was machten ihre Ex-Kolleginnen währenddessen? Der letzte Stand: Ricky studierte vor neun Jahren Grundschullehramt und wohnte mit ihrem Freund und ihrer Tochter in Dortmund. Lee fand einen Job an der Kasse des Kölner Zoos, doch fehlt seit einigen Jahren von der 45-Jährigen jede Spur.

