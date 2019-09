Kehren Jazzy (44), Ricky (41) und Lee wirklich auf die Bühne zurück? Vor wenigen Tagen versetzte diese Nachricht die Fans von 90er-Jahre-Musik in helle Aufregung: Die Kult-Girlgroup Tic Tac Toe will 2020 ein Comeback feiern. Ob es bei ein paar Konzerten bleibt oder ob es auch neue Musik geben wird, ist bisher noch nicht bekannt. Über die Bandbesetzung wird ebenfalls noch spekuliert. Tritt etwa die Ur-Formation wieder gemeinsam auf? Selbst Bandmitglied Jazzy weiß noch nicht, wer bei dem Comeback dabei sein wird!

Wie die 44-Jährige im RTL-Interview verrät, war sie von der Reunion-Idee sofort begeistert. "Aber wir waren jetzt auch ein bisschen überrollt von dem ganzen Hype, der da auf einmal aufgetaucht ist und von diesem ganzen positiven Feedback. Damit haben wir jetzt auch nicht gerechnet in der Form und da wir noch in der Planungsphase sind und das Pferd jetzt eigentlich von hinten aufrollen müssen, da Ricky überhaupt noch gar nicht weiß, ob sie mitmacht. Also noch in der Überlegungsphase ist", erklärte Jazzy zu den Comeback-Plänen. Ihre frühere Bandkollegin Ricky ist noch unentschlossen, was die Comeback-Pläne angeht. Und wie sieht es mit der Dritten im Bunde aus? Lees Bühnenrückkehr ist fraglich. Jazzy und Ricky haben die Sängerin seit zehn Jahren nicht mehr gesehen: "Also wir wissen auch gar nicht genau, wo sie ist, wo sie steckt, was sie macht, ob sie Lust hat."

Für ein Comeback käme außerdem noch Bandmitglied Sara Brahms infrage. Sie kam 1999 in die Girlgroup, nachdem Ricky die Band nach einer gescheiterten Pressekonferenz verlassen hatte.

Getty Images Jazzy von Tic Tac Toe bei der MTV Designerama Fashion Show, 2004

Getty Images Jazzy und Ricky von Tic Tac Toe, 2006

United Archives GmbH Lee, Jazzy und Sara von Tic Tac Toe

