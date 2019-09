Seit nicht einmal einer Woche ist das Debütalbum von Shirin David (24) draußen – und trotzdem denkt sie schon an den musikalischen Nachfolger! Am vergangenen Freitag feierte die YouTuberin das Erscheinen von "Supersize" mit einer XXL-Party in Berlin. Insgesamt sieben Singles veröffentlichte sie vor dem Release und kann offensichtlich einfach nicht genug davon bekommen: Jetzt verriet die 24-Jährige, dass sie schon ein zweites Album vorbereitet!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram durfte Shirins Community ihr Löcher in den Bauch fragen. Ein Musikfan wollte dabei wissen, ob die Chartstürmerin im kommenden Jahr wieder eine Platte veröffentlichen wolle. Die knappe, aber klare Antwort der "Fliegst du mit?"-Interpretin: "Bin dran!" Aber nicht nur diese News teilte Shirin mit ihren Fans – sie versprach ebenfalls, dass demnächst die Daten für ihre erste Tour folgen werden.

Nach dem Mega-Erfolg von "Supersize" dürfte es aber auch für das Style-Chamäleon nicht leicht werden, einen Nachfolger zu produzieren, der ebenfalls derart durch die Decke geht. Mit ihrer Single "Gib ihm" räumte die Wahl-Berlinerin nämlich bereits Goldstatus in Deutschland und Österreich ab, in der Schweiz sogar Platin. "Ich glaube nicht, dass man ein Album machen könnte, ohne dass man etwas aus seinem Herzen und seiner Leidenschaft erzählt. Deswegen ist mein Album sehr ehrlich", erklärte sie sich ihren musikalischen Durchbruch im Promiflash-Interview.

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2019

Defrance / ActionPress Shirin David bei der Releaseparty von "Supersize"

ActionPress Shirin David bei der Releaseparty von "Supersize"

