Damit hatte wohl keiner gerechnet! Am Tag 18 drehte sich bei Love Island alles um die Nachricht, die Danilo Cristilli vor Kurzem erreichte. Die sagte zwar nicht viel mehr aus, als dass eine weitere Person in die Villa ziehen wird, die Islander spekulierten aber rasch, dass es sich um Danilos Schwarm Dijana Cvijetic handeln könnte – was den Italiener schon vorher total aus dem Konzept brachte und bei seinem Couple Melissa düstere Wolken aufziehen ließ. Nun war es tatsächlich soweit: Die Blondine überraschte die Bewohner mit ihrem erneuten Einzug und durfte direkt einen Mann ihrer Wahl zum Gespräch bitten – und der war nicht Danilo!

Die Singles verfielen in eine Art Schockstarre, als Dijana gut gelaunt das Haus betrat. Vor allem Melissa dürfte die Ankunft in Aufruhr versetzt haben, schließlich beteuerte Danilo zuvor immer wieder, dass er nicht wisse, ob er nicht nachher doch größere Gefühle für Dijana hegen würde. Als Wieder-Neuankömmling durfte das Model dann auch direkt einen Mann auswählen, mit dem es ein Pläuschchen halten wollte – und schon während die Blondine die Worte "Ich möchte als allererstes mit einem Mann sprechen und das ist..." aussprach, konnten selbst die Zuschauer vor dem TV die Anspannung bei den Kandidaten spüren. Völlig umsonst! Denn Dijana entschied sich völlig unerwartet für die harmlose Nachzügler-Granate Aleksandar Petrovic (28).

Schon im RTL II-Interview kurz vor ihrem erneuten Einzug plauderte Dijana offen aus, dass sie mit Danilo und Yasin während ihrer ersten Insel-Erfahrung zwar richtig eng gewesen sei. "Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Aleksandar sehr sympathisch finde. Ich finde, es ist ein richtig schöner Mann", machte sie dort schon ihr Interesse an Islander-Adonis Nummer drei deutlich.

“Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe”: ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

