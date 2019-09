Folgt jetzt eine ganz große Love-Story? Seit Kurzem ist es offiziell: Ex-Love Island-Bewohnerin Dijana Cvijetic kehrt doch tatsächlich zurück auf die Insel! Schon gestern hatten die restlichen Islander aufgrund einer vielsagenden SMS mit der Rückkehr gerechnet. Vor allem Danilo Cristilli stürzte dieser Gedanke in eine tiefe Krise: Hatte er nach Dijanas Exit doch noch viel für sie übrig gehabt – und das, obwohl er eigentlich mit Melissa verkuppelt ist. Dijana konnte sich in der Zeit nach ihrem Auszug das bunte Treiben im Haus im TV ansehen – und verriet jetzt, wie es von ihrer Seite aus um eine Liebesgeschichte zwischen den beiden steht.

Im RTL II-Interview plauderte die Schönheit über ihre Gefühlslage. Schließlich hatte sie es ja damals eher auf Yasin als auf den Italiener abgesehen. Ist das nach wie vor der Fall? "Dass Danilo so viel über mich gesprochen hat, bewegt mich sehr. Ich möchte nicht, dass jemand wegen mir weint. Ich war ja mit beiden richtig eng und wir standen uns nah." Daher könne sie aktuell nicht beurteilen, wie es liebestechnisch für sie ausgehe. "Aber ich werde in die Villa gehen und auf mein Herz hören", versprach Dijana weiter.

Die Influencerin gesteht sogar, dass sie bereits Gefühle für einige der Boys entwickelt habe – obwohl sie zu Anfang noch von keinem Mann wirklich geflasht war: "Dann habe ich die Jungs kennengelernt. Es hat bei mir Klick gemacht und die Gefühle waren da. [...] Egal, wer es sein wird. Egal, ob Yasin oder Danilo. Ich werde dazu stehen." Gefährlich könnte ihr aber auch noch ein ganz anderer Hottie werden: "Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Aleksandar (28) sehr sympathisch finde. Ich finde, es ist ein richtig schöner Mann."

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Love Island"-Teilnehmerin

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Yasin bei "Love Island"

Instagram / petrogenetics Aleksandar Petrovic, "Love Island"-Kandidat

