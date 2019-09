Es war ein ungewöhnliches Geschenk für Queen Elizabeth II. (93)! Der neue Dokumentarfilm "Secrets of the Royal Kitchen" gewährt ganz neue Einblicke hinter die Küchen-Kulissen des britischen Königshauses. Unter anderem wird in dem Streifen gezeigt, wie das jährliche Barbecue der Royals während ihres Sommeraufenthaltes im Lieblingsschloss Balmoral aussah. Als ehemalige Premierministerin hatte auch Margaret Thatcher (✝87) das Vergnügen, an dem Outdoor-Fest teilzunehmen. Und nach dem großen Grillen schickte sie Elisabeth II. ein ziemlich sonderbares Dankes-Präsent: ein Paar Putz-Handschuhe!

"Prinz Philip (98) half bei der Auswahl der Zutaten für das BBQ und die Queen machte den Salat", berichtete der ehemalige königliche Küchenchef Des Sweeny laut Mirror im Film über das sommerliche BBQ. "Es wird alles auf feinem Porzellan serviert, aber sie bedienen sich selbst", ergänzte die Biografin Lady Colin Campbell. Doch als wäre das nicht schon lässig genug, nahm sich Elisabeth sogar einer ganz besonders bürgerlichen Aufgabe an: Sie spülte danach das Geschirr! Bei ihrem Besuch stellte Margaret, die von 1979 bis 1990 Premierministerin war, fest, dass die Queen dabei gar keinen Händeschutz trug. "Also schickte Frau Thatcher ihr danach ein Paar Gummihandschuhe, was ziemlich süß war", erklärt Lady Campbell.

Umgerechnet gibt die königliche Familie rund 1,8 Millionen Euro für Essen aus und unterhält insgesamt 50.000 Menschen. Jedes Jahr verbringt die Majestät ihren Sommer auf dem schönen Balmoral-Anwesen in Schottland.

Getty Images Prinz Philip, Queen Elizabeth II. und Margaret Thatcher im Oktober 2005

Getty Images Margaret Thatcher und Queen Elizabeth II. im Juni 2007 in Berkshire

Getty Images Queen Elizabeth II. und Margaret Thatcher im Oktober 2005 in London

