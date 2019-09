Da will wohl noch jemand herausfinden, ob Blondinen wirklich mehr Spaß haben! Selbst treue Fans der Serie Keeping up with the Kardashians können bekanntlich mit einer Vorliebe des TV-Clans kaum mithalten: Kim Kardashian (38) und ihre Schwestern Khloe (35) und Kylie (22) überraschen am laufenden Band mit neuen Frisuren – vor allem Blond scheint ein gemeinsamer Favorit zu sein! Jetzt wollte sich wohl auch die älteste Kardashian-Sis, Kourtney (40), neu erfinden.

Anders als ihre Geschwister hält Kourt eigentlich nicht viel von haarigen Veränderungen: Die dreifache Mutter ist seit Jahren mit braunen Strähnen unterwegs und wagte auch in Sachen Haarlänge nie besonders extreme Verwandlungen. Kein Wunder also, dass dieser Post auf Kourtneys Instagram-Account die Follower überrascht: Auf einem aktuellen Foto ist sie mit sehr langen, hellblonden Haaren zu sehen! "Ihr Name ist Daisy", gibt die 40-Jährige ihrem neuen Rapunzel-Ich in der Bildunterschrift einen Namen. Ob es sich dabei bloß um eine Perücke für einen bestimmten Anlass handelt oder ob die Mähne tatsächlich Kourtneys neuer Look ist, ist bislang nicht klar.

Kourtney ist allerdings nicht die Einzige, die kürzlich ein Blond-Experiment wagte: Selbst Kendall Jenner (23), die bisher ebenfalls ausschließlich mit braunen Haaren durch die Weltgeschichte reiste, sorgte kürzlich mit blondierten Haaren für Aufsehen. Mittlerweile ist sie allerdings wieder brünett unterwegs.

Kourtney Kardashian/facebook Khloe, Kourtney und Kim Kardashian machen ein Selfie

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

