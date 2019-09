Von dieser Hochzeit wird wohl niemand durstig nach Hause gehen! Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) geben sich am Montagabend zum zweiten Mal das Jawort. Nach einer kleinen, standesamtlichen Trauung im vergangenen Jahr folgt jetzt die große kirchliche Zeremonie – und dabei lassen sich die Biebers natürlich nicht lumpen. Für ihre vielen Promi-Gäste wird in der Luxus-Location in South Carolina bestens – und sogar ziemlich gesund – gesorgt: Justin und Hailey haben für ihre Party über 75 Liter Bio-Saft bestellt!

Wie TMZ berichtet, hat das Brautpaar diese enorme Bestellung bei einem örtlichen Saft-Shop aufgegeben. Bei 154 Hochzeitsgästen kann also jeder etwa einen halben Liter trinken. Umgerechnet geben die beiden über 1.100 Euro nur für Fruchtsaft aus. Dafür können sich ihre Gäste aber auch über einen Mix aus Karotten- und Apfelsaft, eine Geschmacksrichtung mit Rote-Bete-Saft sowie eine Mischung aus Spinat, Kohl, Gurke und Sellerie freuen. Der Shop hat für die Bieber-Hochzeit sogar einen eigenen Mix aus Sellerie, Wassermelone, Limette, Minze und Gurke kreiert. Als "Bieber Bee" können bald auch alle anderen Kunden diese Mischung genießen.

Aber was hat es mit Haileys und Justins Saft-Rausch auf sich? Was der Popstar und das Model in Saft investieren, würden andere Brautpaare wohl eher für Champagner oder Cocktails ausgeben. Justin kämpft allerdings bereits seit einiger Zeit mit psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit. In den vergangenen Monaten setzt er immer mehr auf einen gesunden Lebensstil. Vielleicht soll die Hochzeit der beiden ja genau das widerspiegeln.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber im Urlaub

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber in Hollywood

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de