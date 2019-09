Unglaublich! Jennifer Lopez (50) scheint derzeit tatsächlich rückwärts zu altern. Die Sängerin und Schauspielerin sah zwar schon immer blendend aus. Seit ihrem 50. Geburtstag am 24. Juli 2019 könnte man aber fast den Eindruck bekommen, dass J.Lo das Geheimnis ewiger Jugend geschenkt bekommen hat. Bei ihrem jüngsten öffentlichen Auftritt jedenfalls hätte der Star gut und gern als frische 30-Jährige durchgehen können!

J.Lo erschien bei einem Pop-up-Event für ihr neuestes Parfüm in New York in einem schneeweißen Outfit. Damit bleibt sie ihrer aktuellen Lieblingsfarbe treu – vielleicht in Vorbereitung auf die Hochzeit mit Alex Rodriguez (44). A-Rod war bei dem Termin selbstverständlich an der Seite seiner Liebsten. Er dürfte den tiefen Ausschnitt ihres Kostüms besonders genossen haben.

Vielleicht war es auch das strahlende Lächeln, dass die Sängerin an diesem Abend so besonders jung aussehen ließ. Grund zur Freude hat J.Lo mehr als genug. Vor Kurzem wurde bekannt, dass sie mit Shakira (42) die berühmte Halbzeitshow des nächsten Super Bowls bestreiten wird. Das Konzert gilt in der Musikbranche als einer der begehrtesten Jobs, aber auch als einer der umstrittensten. Der Grund: anhaltende Rassismusvorwürfe gegen die US-Football-Liga.

RCF / MEGA Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in New York, September 2019

MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Hustlers"-Premiere in Toronto

