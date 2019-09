Sie gesellen sich in eine Reihe hochkarätiger Stars: Am 2. Februar 2020 findet der alljährliche Super Bowl statt. Bereits in den vergangenen Jahren sorgten Mega-Künstler wie Lady Gaga (33), Beyoncé (38), Coldplay oder Justin Timberlake (38) für Stimmung in der Halbzeitshow. Fans warten daher schon seit Langem auf die Verkündung des nächsten Acts und wurden jetzt ordentlich überrascht: Nun wurde verkündet, dass im kommenden Jahr Shakira (42) und Jennifer Lopez (50) das Event rocken werden!

Via Instagram deuteten die Powerfrauen schon die kleine Sensation an und machten es dann amtlich. Zu einem offiziellen Bild mit Shakira schrieb J.Lo aufgeregt: "Wir werden die Welt zum Brennen bringen." Die "Hips Don't Lie"-Interpretin konnte mit ihrer Vorfreude auch nur schwer hinter dem Berg halten. "Es wird niemals größer werden, als das hier", betitelte sie das gleiche Pic auf ihrer Insta-Seite.

Bereits im Vorfeld wurde J.Lo als heiße Kandidatin für die Super Bowl Halftime Show gehandelt. "Sie ist sehr aufgeregt und weiß, dass sie es absolut rocken würde", verriet vor wenigen Tagen ein Insider gegenüber HollywoodLife. Seid ihr mit der Besetzung zufrieden? Stimmt ab!

Getty Images Jennifer Lopez bei der "Hustlers"-Premiere in Toronto

Getty Images Sängerin Shakira

Getty Images Jennifer Lopez bei ihrem ersten Konzert in Ägypten

