Herzogin Meghan (38) hat – vielleicht unbeabsichtigt – ihren Spitznamen für Archie mit der Welt geteilt. Der kleine Royal feiert gerade auf der Afrikatour von Meghan und Prinz Harry (35) sein großes Debüt. Bislang hatte die Öffentlichkeit nur kurze Blicke auf das derzeit wohl berühmteste Baby der Welt erhaschen können. Jetzt aber nahmen die Eltern Archie mit auf Termine und dabei rutschte Meghan der Spitzname für ihr Söhnchen heraus. Eins ist klar: So dürfte noch nie ein Royal genannt worden sein!

Aufmerksamen Beobachtern fiel der Name auf, den die Herzogin von Sussex auf dem Weg zu einem Termin zärtlich ihrem Baby zuflüsterte. "Bubba", nannte sie Archie, wie unter anderem Just Jared berichtete. Auch manchen Deutschen mag der Name vertraut vorkommen. So hieß ein afroamerikanischer Soldat aus den US-Südstaaten im Filmklassiker "Forrest Gump". Bubba ist eine zärtliche Version des englischen Worts für "Bruder" und soll sich aus afrikanischen und kreolischen Sprachen hergeleitet haben.

"Bubba" scheint mehrheitlich bei schwarzen Männern verwendet zu werden. Aber auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (73) wurde in den Südstaaten so genannt. Gut möglich, dass Meghan den Spitznamen bei ihren Verwandten mütterlicherseits kennengelernt hat. Die Mutter der ehemaligen Suits-Schauspielerin, Doria Ragland, ist Afroamerikanerin.

