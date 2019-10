Pietro Lombardi (27) scheint gerade nur ein Ziel vor Augen zu haben: die süße Love Island-Kandidatin Melissa! Seit rund drei Wochen verfolgt der DSDS-Juror die brünette Beauty in der aktuellen Staffel der Datingshow – und von Folge zu Folge wird sein Interesse offenbar größer. Er bat sogar schon Show-Moderatorin und Freundin Jana Ina Zarrella (42), ein Treffen möglich zu machen! Heute bekommt die Herrenbergerin endlich eine Nachricht ihres prominenten Verehrers – doch würden die beiden wirklich zusammenpassen? Promiflash macht den Pärchen-Check: Diese fünf Gründe sprechen für Pielissa!

1. Humor

Auf der Liebesinsel strahlt Melissa mit der Sonne um die Wette, wenn es ihr gut geht. Außerdem ist die 23-Jährige für jeden Lacher zu haben: "Man kann viel Spaß mit mir haben", beschrieb sie sich vor Show-Beginn im RTL II-Interview und das bewies sie in den bisherigen Folgen auch immer wieder. Pietro ist ebenfalls ein echter Spaßvogel und bringt mit seiner Art nicht nur seine Follower, sondern auch sein Umfeld regelmäßig zum Schmunzeln. Humortechnisch dürften die beiden auf jeden Fall auf einer Wellenlänge sein.

2. Loyalität

Schon vor ihrem Einzug in die Liebesvilla machte Melissa deutlich, dass ihr Vertrauen und Loyalität bei einem Partner am wichtigsten sind. Auch sie würde ihre loyale Art als eine ihrer besten Eigenschaften beschreiben. Das wurde auch immer wieder während der Staffel deutlich: Die zierliche 23-Jährige kann es überhaupt nicht ab, wenn der Mann nicht weiß, was er will. Wenn sie einen Partner hat, steht sie auch zu 100 Prozent zu ihm. Einen Player würde die Schwäbin nicht daten – und so einer ist Pietro auch überhaupt nicht! Trotz Promistatus machte der Sänger nie mit Techtelmechtel-Geschichten von sich reden. Auch, dass er nach der Trennung von Sarah Lombardi (26) keine Freundin mehr hatte, zeigt, dass er wirklich eine Frau fürs Leben sucht. Mit seinen 27 Jahren steht der TV-Star außerdem mitten im Leben und weiß – dank Sohnemann Alessio (4) – was Verantwortung bedeutet.

3. Optik

Hört man sich die Beschreibung von Melissas Traummann an, könnte man quasi schon direkt Pie vor Augen haben: "Bei südländischen, tätowierten und großen Männern, die dann auch noch etwas im Kopf haben, werde ich schwach", erklärte sie vor Staffelstart. Alles Eigenschaften, die auch der charmante Musiker mit sich bringt. Einen Promi-Crush hat die Mitarbeiterin eines Kundenservices eigentlich auf Schauspieler Elyas M'Barek (37), aber mit dem kann Pie doch allemal mithalten!

4. Musikgeschmack

Da Pietro sich die meiste Zeit seines Alltags mit Musik beschäftigt, dürfte auch dieser Punkt bei einer Partnerin wichtig sein. Der DSDS-Sieger produziert selbst regelmäßig sommerliche Hits, die die Ladys auf die Tanzflächen treiben. Melissa steht genau auf diese Art von Songs, wie sie bereits vor ihrer Zeit bei "Love Island" verriet. Vor allem rhythmische Gute-Laune-Lieder wie beispielsweise "Djadja" von Aya Nakamura haben es ihr angetan.

5. Bodenständigkeit

In der Vergangenheit machte Pietro immer wieder klar, dass er sich eine ganz normale Freundin wünsche und keine aufgebrezelte Promi-Jägerin: "Ich mag eine bodenständige Frau, am liebsten eine Kassiererin im Supermarkt, die ich von der Arbeit abholen kann", erklärte er im Gespräch mit RTL. Mit Melissa hätte er auf jeden Fall genau so eine Dame an seiner Seite: Die Herrenbergerin arbeitet in Kundenservice-Bereich und gibt nicht viel auf Ruhm: "Instagram ist mir nicht so wichtig."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

