Das Gefühls-Chaos von Danilo geht den Love Island-Zuschauern mächtig auf die Nerven! Eigentlich ist der Fitnesstrainer glücklich mit Melissa verpartnert. Doch nach der Rückkehr von Dijana stellt er die Beziehung infrage und sucht den Kontakt zu der Schweizerin. Als die sich bei der Paarungszeremonie dann aber für Aleks (28) entscheidet, behauptet er plötzlich, er habe nur noch Interesse an Melissa. Die Fans nehmen ihm das aber nicht ab!

"Ich bin so erleichtert, dass die Entscheidung jetzt gefallen ist und dass ich mich endlich auf eine Person einlassen kann. Mein Gefühl sagt mir jetzt einfach, dass ich nur noch mit dir sein will", säuselt der gebürtige Italiener im Gespräch mit Melissa. Und die schmilzt quasi dahin und scheint ihre Zweifel über Bord zu werfen. "Das Kämpfen hat sich gelohnt und ich bin froh", freut sich die 23-Jährige.

Die Freude der Zuschauer hält sich hingegen in Grenzen. "Er will nichts anderes mehr? Sind ja ganz neue Töne. Merkt er eigentlich, dass er sich ständig selbst widerspricht?", schimpft ein User auf Twitter. "Also wenn Melissa jetzt darauf reinfällt, habe ich keine Worte mehr", schreibt ein anderer.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo auf der Terrasse

RTL II/Magdalena Possert "Love Island"-Paar Danilo und Melissa

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

