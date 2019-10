Ungerechte Rollenverteilung bei Love Island? Seit drei Wochen tummeln sich wieder liebeshungrige Single-Männer und -Frauen in der Villa auf Mallorca. Es wurde schon gezickt, geflirtet, geknutscht und geweint. Letzteres trifft vor allem auf die Ladys zu, während die Jungs sich köstlich zu amüsieren scheinen. Ex-Islanderin Denise Bröhl weiß auch, warum: Sie glaubt, dass die Boys es dieses Jahr leichter haben als die Mädels.

"Die haben total oft wählen können und waren nicht oft in der Überzahl. Die machen alle, was sie wollen", schimpfte die Kölnerin in einem Instagram-Livestream. Für ihren Geschmack fühlen sich die Männer offenbar zu sicher in dem Kuppelformat. Besonders der herzliche Empfang neuer, potenzieller Konkurrenten stieß der Wimpernstylistin sauer auf. "Wie nett waren die denn, als die anderen drei Jungs reingekommen sind?", wetterte die 32-Jährige.

Aber auch bei den Männern herrschte zwischendurch mal dicke Luft. Als Nachzügler Aleks (28) Interesse an Samira bekundete, schaltete sich deren Partner Yasin ein und machte seinem "Bro" eine klare Ansage. Ganz so locker scheinen er und seine Konkurrenten das TV-Abenteuer also doch nicht zu sehen.

