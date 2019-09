Yasin kämpft um seine Love Island-Partnerin! Der Sportlehrer ist seit Tag vier der Kuppelshow mit Samira liiert. Nicht einmal Fremdflirtaktionen seinerseits und ein paar Streitigkeiten haben das Couple auseinandergebracht. Nun könnte ihre Liaison aber ein Ende finden, denn Nachzügler Aleksandar Petrovic (28) hat ein Auge auf die schöne Zugbegleiterin geworfen. Ausgerechnet der wird jetzt auch noch an Samira gekettet, was Yasin überhaupt nicht schmeckt.

In Folge 17 des Flirt-Formats entschieden die Zuschauer, welche Dame am besten zu den Singles Aleks, Sidney Wolf oder Roman Raamo passt. Die ausgewählte Frau soll daraufhin für den Rest des Tages wortwörtlich an den Solo-Mann gekettet sein. Denn die Duos werden durch Handschellen miteinander verbunden. Sidney lernt Studentin Lina Schrader besser kennen, Roman die Soldatin Dana Feist und Aleks bekommt es zu seinem Glück mit Samira zu tun. Natürlich feiert Yasin diese Wahl überhaupt nicht.

Das Model wittert ohnehin ein Komplott und ist deswegen an diesem Tag besonders aufmerksam und fürsorglich zu seiner lockigen Beauty. Dabei haben die beiden gerade erst eine gemeinsame Nacht in der Privatsuite verbracht. Sollte der 28-Jährige dort den Erwartungen der Hamburgerin gerecht geworden sein, hätte er doch eigentlich nichts zu befürchten. Allerdings droht den Islandern am Abend schon die nächste Paarzeremonie.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Yasin, Samira und Aleks im Wohnzimmer der "Love Island"-Villa

