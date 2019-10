Was ist nur los bei Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26)? Seit Kurzem ist es still um das Liebespaar geworden. Der einstige Love Island-Kandidat und die Ex-Köln 50667-Darstellerin verliebten sich bei Promi Big Brother und verließen das Format als Paar. Nach einem zauberhaften Liebesurlaub kamen bereits erste Krisengerüchte auf: Jetzt meldete sich Janine bei ihren Followern mit einer vielsagenden Botschaft.

In ihrer Instagram-Story schüttete die 32-Jährige ihren Fans das Herz aus. "Mir geht es momentan wirklich nicht berauschend und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich im Moment Zeit für mich brauche, um alles zu verarbeiten", schrieb Janine in einer Textnachricht vor schwarzem Hintergrund und verlieh ihren Worten zusätzlich mit einem gebrochenen Herz-Emoji Nachdruck. Sie danke ihren treuen Anhängern für die Anteilnahme und wolle wieder auf Social Media aktiver werden, sobald es ihr besser gehe, fügte sie hinzu.

Was nun genau Stand der Dinge zwischen Tobi und Janine ist, ist derzeit nicht bekannt. Der Muskelmann meinte kürzlich noch gegenüber Bild: "Janine und ich klären dieses Thema erst mal unter uns." Gut möglich, dass dieses Gespräch nun stattgefunden hat. Der 26-Jährige äußerte sich auf seinen Web-Accounts nicht dazu.

Instagram / janinepinkofficial Tobias Wegener und Janine Pink

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Tobias Wegener bei der ETL Sportnacht 2019

