Ist Adele Adkins (31) wirklich neu verliebt? Erst vor wenigen Monaten wurden die traurigen News über die Schmusesängerin und ihren damaligen Ehemann Simon Konecki öffentlich: Nach sieben gemeinsamen Jahren entschlossen sie sich, getrennte Wege zu gehen. Seither kostet die frischgebackene Single-Lady ihr Leben so richtig aus – und scheint dabei sogar einen sympathischen Wegbegleiter gefunden zu haben: Angeblich datet die Britin den Rapper Skepta (37)!

Dies plauderte zumindest ein Insider im Interview mit The Sun aus: "Sie verbringen immer mehr Zeit miteinander. Ein paar ihrer Freunde hoffen und prophezeien, dass sie eines Tages ein tolles Pärchen sein werden." Angeblich sollen sich die Sängerin und der Ex von Supermodel Naomi Campbell (49) schon seit Längerem kennen und seien während ihrer jeweiligen Trennungen füreinander da gewesen. "Sie haben ein enges Verhältnis und sie haben definitiv eine besondere Verbindung", war sich der Promi-Experte sicher.

Dass das Duo seine Zuneigung zueinander nicht an die große Glocke hängt, sei kein Wunder. "Sie beide halten ihr Liebesleben privat und sie beide fühlen sich am meisten ihren Kindern verpflichtet", so die Quelle weiter. Adele hat einen sechsjährigen Sohn, Angelo. Skepta wurde im vergangenen November Vater.

ActionPress Simon Konecki und Adele

Getty Images Skepta, Rapper

Getty Images Adele, Sängerin

