Welche Love Island-Kandidaten haben das Zeug zum Sieger? Für Dana ist das Flirt-Abenteuer in dem TV-Format am Montag vorbei. Da sich Rückkehrerin Dijana sich einfach ihren Aleks (28) schnappte, stand die Soldatin auf einmal alleine da und musste solo wieder ihre Koffer packen. Doch was sagt die Blondine nun nach ihrem Show-Aus: Welchem der übrig geblieben Paaren drückt sie die Daumen?

Dana hat klare Favoriten, wie sie RTL II verrät: "Sidney und Vivien. Die passen wie die Faust aufs Auge, sie haben den gleichen Humor. Ein echtes Dream-Couple." Ob es die Turteltauben am Ende auch wirklich schaffen, wird die TV-Beauty mit eigenen Augen sehen, denn sie werde trotz ihres Rauswurfs das Treiben in dem Flirt-Resort weiter verfolgen. "Gestern meinte ich noch zu den Mädels und Jungs: Passt auf, was ihr macht, ich werde euch im Fernsehen beobachten. Mich interessiert es ja auch, was in nächster Zeit in der Villa passiert", offenbart Dana lachend.

Abwegig ist Danas Vermutung ganz und gar nicht, zumindest wird es bei Sidney und seiner Liebsten immer ernster! Nach ausgiebigen Kuscheleinheiten kam es bei den beiden auch endlich zu einer heißen Knutscherei. "Ich bin froh, dass ich jemanden hab, mit dem ich glücklich bin", schwärmte der 32-Jährige gegenüber der Blondine.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Kandidatin Dana bei ihrem Auszug aus der "Love Island"-Villa

Anzeige

Magdalena Possert Sidney und Vivien, "Love Island"-Couple nach Tag 17

Anzeige

RTL II Vivien und Sidney an Tag 16

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de