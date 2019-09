Bahnt sich hier ein neues Traumpaar auf Love Island an? Erst vor wenigen Tagen kam Vivien Michalla als Granate auf die Liebesinsel und checkte ganz unverfroren die liebeshungrigen Boys ab. Seit gestern hat es ihr aber ein Schönling besonders angetan: Sidney Wolf! In intimen Momenten und Gesprächen finden die beiden so langsam zueinander und siehe da: Sidney und Vivien teilen schon heiße Küsse!

Hier stimmt die Chemie offenbar! "Ich bin froh, dass ich jemanden hab, mit dem ich glücklich bin", offenbart der 32-Jährige der Blondine ganz offen. Aber auch Vivi fühle sich in seiner Nähe richtig geborgen und gut. Kein Wunder also, dass da der erste Kuss nicht lange auf sich warten lässt: Was zunächst als heimliche Knutscherei unter der Decke startet, artet schnell in ein öffentliches Lippenbekenntnis aus. "Sie ist mir am ähnlichsten, auch so vom Charakter her", erklärt Sidney im Sprechzimmer.

Doch der Schauspieler hatte nicht immer Glück bei seiner Suche. Bis vor wenigen Tagen war er noch mit Ex-Islanderin Julia Oemler vercoupelt – und bei diesem Paar wollte der Funke einfach nicht überspringen. "Du suchst mehr Aufmerksamkeit. Ich kann dir die Aufmerksamkeit nicht geben", warf er Julia noch am Montag vor.

