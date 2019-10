Seit Tagen beschäftigt die Tobine-Fans nur eine Frage: Sind Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) noch ein Paar? Erst vor wenigen Wochen lernten sich die TV-Turteltauben im Promi Big Brother-Camp kennen – jetzt soll es zwischen ihnen bereits gewaltig kriseln. Vor Kurzem hat Janine verlauten lassen, dass sie derzeit keine klare Aussage zu ihrem Beziehungsstatus machen könne. Jetzt ist sich Show-Kollegin Ginger Costello sicher: Allein Tobi trage die Schuld an dem Liebes-Drama!

"Zu Tobi kann ich echt nur sagen: Es ist echt immer bewundernswert, wie man sich in Menschen täuschen kann", schreibt die Blondine zu einem Bild des vermeintlichen Liebespaares auf Instagram. Auch Die Bachelorette-Boy Aurelio Savina (41) äußert seine Meinung unter dem Foto: Er könne sich nicht erklären, warum Janine so naiv an diese Liebe geglaubt habe. Dieser Kommentar entlockt Ginger eine emotionale Antwort: "Ich habe mit Janine telefoniert und was sie mir da erzählt hat, konnte ich echt zuerst nicht glauben."

Was der Muskelmann der Sächsin angetan haben soll, hat die Ehefrau von Bert Wollersheim (68) bisher noch nicht mit den Fans geteilt. Allerdings sendet sie eine klare Botschaft an ihren ehemaligen Camp-Mitbewohner. "Ich hoffe, dass Tobi mal dasselbe passiert wie das, was er mit ihr gemacht hat. So behandelt man einfach keine Menschen, sorry", wettert sie und stellt sich ganz klar auf die Seite des Köln 50667-Stars.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

© SAT.1 Ginger Costello bei "Promi Big Brother" 2019

