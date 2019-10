Diese Ehe hielt nicht einmal ein Jahr! Kaum ein Promi hält sein Privatleben so geheim wie Sängerin Adele Adkins (31). Die 31-Jährige versucht nicht nur verstärkt, ihren 6-jährigen Sohn Angelo vor der Öffentlichkeit zu schützen, auch ihre mittlerweile gescheiterte Ehe mit Simon Konecki wollte die Britin in Interviews nie gänzlich bestätigen. Doch jetzt beweisen Scheidungspapiere, dass das Paar sehr wohl verheiratet war – und das gerade mal für elf Monate!

Daily Mail hat die offiziellen Gerichtsdokumente der erfolgreichen Musikerin vorliegen, in denen klipp und klar zu lesen ist: Nicht bereits im Jahr 2016, wie diverse Medien immer wieder verlauten ließen, sondern am 6. Mai 2018 hat Adele ihren Simon geheiratet. Das war übrigens der Tag, an dem die Britin eine Party mit dem Motto Titanic schmiss und sich als Hauptcharakter Rose verkleidete – zuvor dachten alle, es hätte sich dabei nur um den 30. Geburtstag der Oscar-Preisträgerin gehandelt. Doch nun ist klar, dass es gleichzeitig die Hochzeitsparty der beiden war!

Nicht einmal ein Jahr danach war die Ehe von Adele und Simon jedoch schon wieder am Ende. Das Beziehungs-Aus mit ihrem langjährigen Partner dürfte die “Someone Like You”-Interpretin höchstwahrscheinlich wieder einmal mithilfe ihrer Musik verarbeiten. Laut eines Insiders soll die bereits in naher Zukunft erscheinen: "Sie fühlt sich definitiv sowohl mental als auch physisch dazu bereit, neue Musik zu veröffentlichen."

Getty Images Adele im Februar 2017

Splash News Adele, Sängerin

Gareth Cattermole/Getty Images for September Management Adele, während ihres Konzerts im Wembley Stadium, 2017

