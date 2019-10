Was für ein scharfes Trio auf dem roten Teppich! Anfang der Woche fand die Weltpremiere von "Maleficent 2: Mächte der Finsternis" in Los Angeles statt. Neben den Hauptdarstellern des Streifens Angelina Jolie (44), Elle Fanning (21) und Michelle Pfeiffer (61) kamen auch viele Promi-Gäste zu dem Event. Unter ihnen befand sich unter anderem Model Heidi Klum (46), die alle Blicke auf sich zog: Und das nicht nur, weil sie mit ihrem Mann Tom (30) und ihrem Schwager Bill Kaulitz (30) erschien, sondern auch, weil sie ein megaheißes Outfit trug!

Die GNTM-Chefin kam in einem Look, der perfekt auf den roten Teppich abgestimmt war: Sie begeisterte auf der Premiere in einem ultra-kurzen, schulterfreien Lederkleid in Rot – auch Schuhe und Lippenstift waren in einem feurigen Ton gehalten. Zu dem Outfit kombinierte die 46-Jährige XXL-Ohrringe, die Haare trug sie offen. Das schönste Accessoire an Heidi war aber ihr Lächeln: An der Seite ihres Mannes und ihres Schwagers strahlte die Blondine glücklich in die Kameras. Ein besonderes Highlight von Heidis Red-Carpet-Auftritt: Sie und Tom küssten sich für die Fotografen!

Heidi ist also definitiv immer noch in der Honeymoon-Phase. Erst vor kurzem schwärmte sie von ihrer Hochzeit mit dem Tokio Hotel-Gitarristen: "Es war magisch. Es fühlte sich an, als wollte ich eigentlich nicht mehr nach Hause kommen. Es war so schön. Nachdem wir auf diesem großen Boot waren, sind wir mit einem kleinen Segelboot gefahren, nur mein Mann und ich", erzählte sie gegenüber ET.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Los Angeles 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles, September 2019

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Maleficent 2: Mächte der Finsternis"

