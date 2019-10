Das war wohl nichts! In der gestrigen Folge der Gründershow Die Höhle der Löwen stellten Simon Freutel und Ralf Winkelmann ihren Camping Butler vor – ein Gerät, mit dem man Auffangbehälter von Campingtoiletten auf einfache Weise, ohne Geruchsbelästigung reinigen kann. Mit ihrer Idee konnten sie jedoch bei keinem der Löwen punkten: Judith Williams (47) und Co. bezeichneten das Produkt sogar als frauenfeindlich! Die Männer mussten daher ohne Deal nach Hause gehen. Doch ihre Teilnahme an dem Format lohnte sich offenbar trotzdem, wie Simon und Ralf jetzt im Promiflash-Interview betonten.

Gefragt, ob sie es bereuen, an "Die Höhle der Löwen" teilgenommen zu haben, stellten die beiden Gründer klar: "Nein, auf keinen Fall!" Ihr größtes Problem sei bisher die mangelnde Bekanntheit des Camping Butlers gewesen – und das solle sich mit der TV-Ausstrahlung nun ändern. Zudem sei es schon nach den Dreharbeiten mit ihrem Unternehmen bergauf gegangen: "Wir haben passende Investoren gefunden."

Und wie geht es nun für Simon und Ralf weiter? "Wir haben den Serientyp unserer Maschine zu Ende entwickelt und sind gerade dabei, ein Vertriebsnetz aufzubauen und das Marketingkonzept zu finalisieren", freuten sich die beiden Unternehmer im Interview und gaben sich optimistisch: "Wir hoffen, noch dieses Jahr etwa 50 Maschinen zu platzieren."

TVNOW / Frank W. Hempel Judith Williams, Frank Thelen und Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen", 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Die Investoren von "Die Höhle der Löwen" beim Photocall in Hamburg

Anzeige

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de