Traurige Nachrichten von Zoe Saip! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin schwebte im vergangenen Herbst noch auf Wolke sieben. Damals erfreute die Blondine ihre Netzgemeinschaft noch mit süßen Updates rund um ihre neue Beziehung und zeigte sich superverliebt mit Partner Constantin. Doch mittlerweile hat die Wienerin ihre rosarote Brille nicht nur abgesetzt, sondern weggeworfen: Zoe und ihr Freund gehen von nun an getrennte Wege.

Zwischen dem Nachwuchsmodel und dem Mitarbeiter eines kleinen Cafés hat es sich ausgeflirtet. Die 19-Jährige bestätigte nun ganz offiziell gegenüber Bild das Liebes-Aus: "Es hat zwischen uns seit Monaten nicht mehr gepasst und wir haben alles versucht, um die Beziehung zu retten. Aber unsere Leben sind so unterschiedlich." Genauer wollte Zoe jedoch nicht auf die Trennungsgründe eingehen.

Dem Vernehmen nach könnte es aber an ihren wirklich sehr verschiedenen Lebensstilen gelegen haben. Die Influencerin ist aufgrund ihres Berufs regelmäßig unterwegs, während ihr Ex in der Heimat einen bodenständigeren Alltag hat. Auch aus der Öffentlichkeit hielt sich Constantin stets heraus.

Instagram / zoesalome Zoe Saip in Berlin, Juli 2019

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / zoesalome Zoe Saip im April 2019 auf Mallorca

