Mit dieser Love Island-Verbindung hat sicher niemand gerechnet – und doch wollen die Fans, dass Melissa und Pietro Lombardi (27) ein Paar werden! Seit Wochen verfolgt der DSDS-Star das TV-Geschehen in der Liebesvilla auf Mallorca. Dabei hat es ihm besonders die hübsche Brünette Melissa angetan. Diese bekam allerdings erst gestern etwas von ihrem berühmten Verehrer mit: Der "Phänomenal"-Interpret schickte ihr eine Videobotschaft und sie reagierte darauf mit einer Date-Einladung nach den Kuppelshow-Dreharbeiten. Die Zuschauer waren davon total begeistert!

"Ich würde das so feiern, wenn Melissa und Pietro nach 'Love Island' wirklich ein Paar werden würden!", freute einer von zahlreichen Usern auf Twitter nach den rührenden Szenen. Ein anderer ging sogar noch weiter: "Okay, spätestens jetzt sollte allen klar sein, wer als einziges Pärchen 'Love Island' gewinnen kann: Melissa und Pietro!" Dafür, dass die beiden tatsächlich zusammenkommen könnten, spricht zumindest auch, dass Melissa in der Sendung nicht sonderlich viel Glück mit ihrem Couple-Partner Danilo Cristilli hatte.

Doch auch andere Fakten lassen eine Verkupplung des Bühnenstars mit der 23-Jährigen wahrscheinlich erscheinen – unter anderem wollen beide einen treuen Partner und auch humortechnisch passen sie gut zusammen. Eine Umfrage unter den Promiflash-Lesern fiel zudem sehr eindeutig aus: Knapp 94 Prozent (3.515 Stimmen, Stand: 2. Oktober, 8:40 Uhr) finden, dass das Duo ein absolutes Traumpaar abgeben würde. Lediglich sechs Prozent (239 Stimmen) sind nicht der Meinung, dass Pie und Melissa sich daten sollten.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt im Mega Park 2019

Love Island, RTL II Melissa und Danilo bei "Love Island"

RTL II / Magdalena Possert Melissa, "Love Island"-Kandidatin 2019

