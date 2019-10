Nachdem sich Kendall Jenner (23) im vergangenen Mai von ihrem Freund Ben Simmons (23) getrennt hatte, brodelte die Gerüchteküche um sie und den Basketballspieler Kyle Kuzma (24) los. Die beiden wurden sogar im gemeinsamen Sommerurlaub gesichtet. Doch das Model scheint sich weiterhin in der Männerwelt umzusehen. Die Brünette postete jetzt ein verdächtiges Selfie mit einem neuen Mann an ihrer Seite!

Auf einem ihrer neuesten Insta-Fotos zeigte sich die 23-Jährige in einem heißen Kleid – und in attraktiver Begleitung: Dicht hinter ihr ist ein unbekannter Mann zu sehen! Das Foto kommentierte die Keeping up with the Kardashians-Beauty mit den Worten: "Wir daten uns nicht, aber er ist mein Date." Doch wer ist dieser mysteriöse Hottie an der Seite der TV-Berühmtheit? Wie das Magazin Elle nun berichtet, soll es sich dabei um Fai Khadra, einen langjährigen Freund der Brünetten handeln. Er ist 27 Jahre alt, ebenfalls Model und außerdem Musiker.

Doch was sagen Kendalls Anhänger auf Social Media oder Leute aus der Promi-Szene zu dieser Neuigkeit? Der amerikanische Journalist Derek Blasberg sieht das zum Beispiel so: "Date ihn!" Zudem scheint das Foto nicht für alle eine Überraschung zu sein. Denn laut Insidern sollen Kendall und Fai schon früher zusammen gesehen worden sein! Demnach wurden die beiden bereits im April beim Coachella-Festival gesichtet – und zwar Arm in Arm. Für wen sich Kendall langfristig entscheidet und was es mit dem Selfie wirklich auf sich hat, bleibt also vermutlich noch abzuwarten.

Instagram / yourboyfai Kendall Jenner mit ihren Freunden Fai Khadra und Jordyn Woods

Getty Images Kendall Jenner bei den Emmy Awards 2019

Instagram / yourboyfai Fai Khadra im November 2018

