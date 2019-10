Frischer Wind am Fürstenhof! Im November startet die 16. Staffel von Sturm der Liebe: Nach der Hochzeit von Denise (Helen Barke, 24) und Joshua (Julian Schneider, 29) wird die Liebesgeschichte von Franzi (Léa Wegmann, 28) und Tim (Florian Frowein, 31) im Vordergrund stehen. Nachdem bekannt geworden war, dass die beiden Darsteller das neue Traumpaar spielen werden, meldete sich Léa bei ihren Followern: Sie kann die neue Staffel kaum erwarten!

Zu einem Clip, der sie und Florian beim Fotocall für die kommende "Sturm der Liebe"-Staffel zeigt, schrieb sie euphorisch auf Instagram: "Ein Sprung ins Traumfrausein. Ich freue mich so sehr auf diese neue Aufgabe und auf alle, die mich begleiten und ich bin unendlich dankbar." Sie hoffe auf ein wunderschönes Jahr mit allen Zuschauern. Ihre Community ließ sich von der Vorfreude der Schauspielerin anstecken: "Super, ich freu mich sehr und bin gespannt", lautete zum Beispiel ein User-Kommentar.

Im Gegensatz zu Florian, den Fans der Serie bereits kennen, ist Léa neu in der beliebten Telenovela. Die 28-Jährige hat bisher vor allem Theaterrollen gespielt – unter anderem an der Schaubühne in Berlin und am Theater Magdeburg. Im vergangenen Jahr sammelte sie auch Fernseh-Erfahrung. Sie wirkte in jeweils einer Folge von Alarm für Cobra 11 und "SOKO Wismar" mit.

Franceso Gulotta / ActionPress Léa Wegmann und Florian Frowein im Bavaria Filmstudio München, September 2019

Franceso Gulotta / ActionPress Léa Wegmann, "Sturm der Liebe"-Darstellerin

ARD / Christof Arnold Léa Wegmann und Florian Frowein bei "Sturm der Liebe"

