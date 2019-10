Die Höhle der Löwen kann der absolute Hauptgewinn für Gründer sein! In der gestrigen Folge versuchten Adel Adrovic und Jill Audrit ihr Glück und stellten ihre ProtectPads vor. Dabei handelte es sich um Stoßschutzpolster für Staubsauger, die Möbel vor Kratzern schützen sollen. Tatsächlich zeigten die Löwen sich begeistert von der Idee – und Ralf Dümmel (52) versprach, in den Haushaltshelfer zu investieren! Im Promiflash-Interview verrieten Adel und Jill jetzt, wie glücklich sie mit Ralf sind.

"Wir sind sehr zufrieden. Ralf Dümmel war definitiv unser Wunschlöwe", betonten die beiden Gründer in dem Gespräch und schwärmten weiter: "Mit ihm als Investor haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, um ProtectPads deutschlandweit bekannt zu machen und in den Handel zu bekommen." Der Unternehmer sei äußerst geschäftstüchtig: "Ralf setzte sich sehr schnell mit uns in Verbindung und wenige Tage nach dem Dreh hatten wir auch schon unser erstes Meeting in Hamburg."

Adel und Jill sind übrigens längst nicht die einzigen Showkandidaten, die sich Ralf als Investor wünschen. Auch die drei Jungs von Renjer, die Go-Bunion-Gründer und das Taste-Hero-Duo bezeichneten ihn im Promiflash-Interview als ihren absoluten Liebling! Wäre er auch euer Wunschlöwe? Stimmt ab!

Chris Emil Janßen / ActionPress Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor

Chris Emil Janßen / ActionPress Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl

Chris Emil Janßen / ActionPress Ralf Dümmel, "Die Höhle der Löwen"-Investor 2019

