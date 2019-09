Die Höhle der Löwen-Teilnehmer lieben Ralf Dümmel (52)! Die dritte Folge der Unterhaltungs-Show war mal wieder ein voller Erfolg für den TV-Unternehmer: Er ging sowohl mit dem "Taste Hero"-Trio als auch mit den Männern von "Renjer" einen Deal ein und wird zukünftig in deren Projekte investieren. Mit Ralf als Kapitalanleger sind die Gründer mehr als zufrieden, denn für beide Gründer-Teams war der 52-Jährige der Wunschlöwe!

Im Promiflash-Interview erklärten Alexander Kirchmaier, Anton Vänskä und Tim Schulz von "Renjer", warum sie Ralf für den passenden Investor ihres Wildtierfleisches halten: "Wir wussten, dass Ralf von allen Löwen am meisten Erfahrung im Bereich Handel und Logistik hat – genau die Areale, in denen wir externe Hilfe gut gebrauchen konnten. Daher hatten wir schon ein wenig die Hoffnung, dass wir ein Angebot von Ralf bekommen würden." Dass das tatsächlich geklappt habe, sei der Wahnsinn, freuten die Jungs sich – ihr positiver Eindruck von dem Unternehmer habe sich dann tatsächlich bestätigt: "Ralf und sein Team haben uns seit dem Investment genau in diesen Bereichen fantastisch unterstützt."

Auch Ralfs Zusammenarbeit mit Thorsten, Jana und Jürgen für deren Flaschenaufsatz "Taste Hero" läuft super, wie die Show-Teilnehmer Promiflash verrieten. Direkt nach den Dreharbeiten seien sie mit ihrem Lieblingslöwen und seinem Team fleißig gewesen: "Zusammen haben wir aus unserem Prototypen ein richtiges Produkt kreiert, das nun sowohl auf Glasflaschen als auch auf PET-Flaschen eingesetzt werden kann."

TVNOW / Frank W. Hempel Die "Renjer"-Gründer Alex, Anton und Tim bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Thorsten, Jana und Jürgen von "Taste Hero" bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de