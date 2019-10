Nicht nur Hailey (22) und Justin Bieber (25) glänzten in ihren Hochzeitsoutfits! Am Montagabend gaben sich das Model und der Sänger ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Trauung ein weiteres Mal das Jawort. Ein erstes Foto des Brautpaares nach der Zeremonie teilte der "Baby"-Interpret bereits in den sozialen Medien. Doch nicht nur die Turteltauben schmissen sich für diesen besonderen Tag in einen eleganten Fummel: Ihr Hund Oscar bekam ebenfalls einen Hochzeitslook verpasst!

Auf der eigenen Instagram-Seite ihres Vierbeiners lud das Pärchen ein knuffiges Bild hoch: Das kleine Fellknäuel trug für die Feierlichkeit einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd. Seit Ende 2018 ist das Haustier festes Mitglied der Bieber-Familie und durfte bei der Heirat in South Carolina wohl auf keinen Fall fehlen. Seine tierischen Geschwister, zwei Katzenbabys namens Sushi und Tuna, mussten hingegen zu Hause bleiben.

Neben dem tierischen Gast gaben sich allerdings auch allerhand Promis an diesem Tag die Klinke in die Hand: So wurden Topmodel Kendall Jenner (23), Schmusesänger Ed Sheeran (28) oder Schauspieler Jaden Smith (21) Zeuge, als sich Justin und Hailey ein zweites Mal die ewige Liebe schworen.

Instagram / oscar.bieberr Oscar, der Hund von Justin und Hailey Bieber

Instagram / oscar.bieberr Hailey Bieber und Hund Oscar

Jon Furniss / Corbis Justin Bieber und Ed Sheeran

