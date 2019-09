Dieses Jawort wird zum Promi-Event! Heute treten Justin Bieber (25) und seine Hailey (22) zum zweiten Mal vor den Traualtar. Zum ersten Mal hatten die beiden im vergangenen Jahr standesamtlich und im kleinen Kreis geheiratet. Jetzt folgt die große kirchliche Trauung in einem Hotel in South Carolina – und dort wird es einen riesigen Star-Auflauf geben: Promis wie Kendall Jenner (23), Jaden Smith (21) und Ed Sheeran (28) sind bei der Hochzeitsfeier dabei!

Die ersten Gäste wurden bereits beim Probe-Dinner in dem Luxushotel gesichtet und wie TMZ berichtet wird die halbe Promi-Welt bei dem Bieber-Jawort dabei sein. Haileys BFF Kendall feierte bereits bei ihrem Junggesellinnenabschied mit. Natürlich hat die Keeping up with the Kardashians-Beauty auch eine Einladung zu der Hochzeit bekommen. Auch ihre kleine Schwester Kylie (22) und deren Freund Travis Scott (28), sowie viele Model-Kolleginnen der Braut sollen zur Trauung angereist sein. Außerdem geben sich Justins Musiker-Kollegen in der Hochzeits-Location offenbar die Klinke in die Hand. Neben Ed Sheeran und Jaden Smith soll zum Beispiel auch Usher (40) dabei sein.

Natürlich stehen aber nicht nur die Promi-Freunde des Brautpaares auf der Gästeliste. Auch Justins und Haileys Familien – darunter auch Haileys berühmter Vater Stephen Baldwin (53) und ihr Onkel Billy (56) – lassen sich die Feier nicht entgehen.

Getty Images Kendall Jenner bei den Emmy Awards 2019

Anzeige

Jon Furniss / Corbis Justin Bieber und Ed Sheeran

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de